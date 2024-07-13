Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretleri

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan ve dün göreve başlayan Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan ve dün göreve başlayan Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Vali Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konukları Zorluoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Vali Zorluoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

        Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakal...
        Diyarbakır'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakal...
        Diyarbakır'da 1 milyon 459 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
        Diyarbakır'da 1 milyon 459 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığ...
        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığ...
        Diyarbakır'da 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır'da 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu görevine başladı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu görevine başladı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı t...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı t...