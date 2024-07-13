Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında G.K'nin kullandığı 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 21 EZ 559 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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