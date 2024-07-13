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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:56
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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında G.K'nin kullandığı 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 21 EZ 559 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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