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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:21
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu beraberinde eşi Sevcan Zorluoğlu ile evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü, anne ve babalara gül verdi.

        Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, anneler ve evlatları arasındaki bağın, en güçlü ve en kutsal bağlardan biri olduğunu belirtti.

        1776 gündür evlatları için eylem yapan anneleri tebrik ettiğini, şimdiye kadar elde edilen olumlu sonuçların artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Cesaret ve kararlılıkla evlatları için benzeri görülmemiş bir mücadeleye imza atan Diyarbakır annelerimiz ile bir araya geldik. Sabırla mücadelesini sürdüren annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Annelerin yüreği kazanacak."

        Aileler de göreve başlar başlamaz kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

        Ziyarette, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Akbey de yer aldı.

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