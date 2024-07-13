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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:36
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, görevinin ilk gününde vali yardımcıları, merkez ve ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'nın katıldığı koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

        Zorluoğlu, toplantıda Diyarbakır'ın güncel durumu ve öncelikli konuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ayrıca bölge güvenliği, ekonomik kalkınma, sosyal hizmetler ve altyapı yatırımları gibi konularda bilgi alarak talimatlar verdi.

        Toplantıda, Diyarbakır halkına hizmet etmek için hep birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın daha da gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için çaba içinde olacağız. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ederek, bölgemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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