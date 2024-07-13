Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu, koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, görevinin ilk gününde vali yardımcıları, merkez ve ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'nın katıldığı koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Zorluoğlu, toplantıda Diyarbakır'ın güncel durumu ve öncelikli konuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca bölge güvenliği, ekonomik kalkınma, sosyal hizmetler ve altyapı yatırımları gibi konularda bilgi alarak talimatlar verdi.