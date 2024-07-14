Yurtlar ücretsiz olunca gençler sıcak havaya rağmen Diyarbakır'ı tercih etti

AYDIN ARİK - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, zaman zaman 40 dereceyi aşan kavurucu sıcağa rağmen tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kent Diyarbakır'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran 2022'de yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunduğu "Seyahatsever Projesi" büyük ilgi gördü.

8 Temmuz ile 25 Ağustos arasında uygulanacak projeyle başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Mersin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek gelen gençlerin sayısı ilk 6 günde 273'e ulaştı.

Kentte konaklayacakları, kendileri için özel olarak hazırlanan Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu ile Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli personel tarafından karşılanan gençler odalarına yerleşti, farklı bölgelerden gelen akranlarıyla tanıştı.

Daha sonra kentte gezintiye çıkan gençler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi ecdat yadigarı eserleri, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu.