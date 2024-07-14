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        Yurtlar ücretsiz olunca gençler sıcak havaya rağmen Diyarbakır'ı tercih etti

        AYDIN ARİK - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, zaman zaman 40 dereceyi aşan kavurucu sıcağa rağmen tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kent Diyarbakır'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:51
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        Yurtlar ücretsiz olunca gençler sıcak havaya rağmen Diyarbakır'ı tercih etti
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        AYDIN ARİK - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, zaman zaman 40 dereceyi aşan kavurucu sıcağa rağmen tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kent Diyarbakır'a geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran 2022'de yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunduğu "Seyahatsever Projesi" büyük ilgi gördü.

        8 Temmuz ile 25 Ağustos arasında uygulanacak projeyle başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Mersin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek gelen gençlerin sayısı ilk 6 günde 273'e ulaştı.

        Kentte konaklayacakları, kendileri için özel olarak hazırlanan Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu ile Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli personel tarafından karşılanan gençler odalarına yerleşti, farklı bölgelerden gelen akranlarıyla tanıştı.

        Daha sonra kentte gezintiye çıkan gençler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi ecdat yadigarı eserleri, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu.

        - "Diyarbakır'ı çok beğendim"

        İzmir'den gelen İsa Bingöl, AA muhabirine, projenin gezmek ve tatil yapmak isteyen gençlere büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

        "Seyahatsever projesi ile 81 ili gezme fırsatı sunulduğu için mutlu olduklarını dile getiren Bingöl, şunları söyledi:

        "Diyarbakır'a ilk defa geldim, çok beğendim. Yurtta çok güzel karşılandım, sanki evimdeymişim gibi misafir ettiler. Önümüzdeki yıl bir daha gelmeyi planlıyorum. Bu proje çok yerinde olmuş. Diyarbakır görülebilecek, gezilebilecek en güzel yerlerden biri. Allah devletten razı olsun, her şeyi düşünmüşler, yataklar, odalar tertemiz, görevliler özelikle çok ilgili."

        - "Gelmek isteyenler Seyahatsever projesine güvensinler"

        Bursa'dan gelen İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Alıcı, proje sayesinde artık konaklamayı düşünmediklerini, gezme planı yaptıklarını belirtti.

        Öğrencilere çok güzel bir imkan sunulduğunu anlatan Alıcı, "Proje sayesinde ilk defa Diyarbakır'a geldim ve konaklama sorunu ortadan kalkınca sadece gezilecek yerleri düşündük. Burası evimden en uzak kaldığım ilk yer oldu. Gelmişken Doğu'yu gezmeyi planlıyorum. Gelmek isteyenler Seyahatsever Projesi'ne güvensinler. Herkes çok misafirperver ve burada hiç yabancılık çekmedik." dedi.

        Konya'dan gelen, İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim gören İsa Mert de proje kapsamında ilk Batman'a gittiklerini, oradan da Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

        Konaklama sorunu ortadan kalktığı için çok mutlu olduklarını dile getiren Mert, sadece gezmek için plan yaptıklarını belirtti.

        - "Ziyaretçilerimizi 5 gün boyunca misafir ediyoruz"

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Turgay Sayın, Bakanlığın "Seyahatsever Projesi"nin gençler için büyük bir hediye olduğunu söyledi.

        Sayın, talebin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu proje, ücretsiz konaklama imkanı sağlayarak Türkiye'deki 81 ili tanıma şansı vermektedir. Öğrenci olan ya da olmayan 18-30 yaş arası kişilerin başvurularını sağlamaktayız. Onlara ev sahipliği yapıyoruz, onlar da Diyarbakır'ımızı geziyor, tanıyorlar. Buraya gelen gençler evlerindeki gibi bir konforu yaşamaktalar. Temizliğinden sıcak suyuna, temiz nevresiminden güler yüzlü hizmete kadar güvenli bir ortamda ziyaretçilerimizi 5 gün boyunca misafir ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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