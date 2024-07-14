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        Diyarbakır'da başına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:34
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        Diyarbakır'da başına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde girdiği Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumundan çıkan R.A. (26), dinlenmek için okulun karşısındaki Koşuyolu Parkı'na geçti.

        Parkta bir süre dinlenen genç kadının başına yorgun mermi isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan R.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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