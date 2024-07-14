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        Diyarbakır'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Diyarbakır'da Valilikçe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:35
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        Diyarbakır'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Diyarbakır'da Valilikçe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi bahçesinde açılan, darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.

        Serginin açılışına, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur Kaymakamı Asım Solak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        Sergi yarın da ziyarete açık olacak.

        Vali Murat Zorluoğlu daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Kaya ve bazı kurum temsilcileri ile 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksinde gerçekleştirilen "Kurumlar Arası Futbol Turnuvası"na katıldı.

        Turnuvada, finale kalan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları arasında oynanan maçta Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

        Vali Zorluoğlu, şampiyon takımın oyuncularına madalya ve kupalarını verdi.

        Turnuvada, ikinci olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üçüncü olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımlarının oyuncularına da madalya ve kupaları takdim edildi.

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