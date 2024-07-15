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        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:15 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:18
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        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
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        Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

        Dicle Baraj Gölü'nün Eğil ilçesi Selman mevkisinde piknik yapan 10 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler mahsur kalan 10 kişiyi botla kurtardı.

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