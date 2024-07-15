Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırsal Taşağıl Mahallesi'nde 06 FE 4321 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan Mahmut B'ye (39) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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