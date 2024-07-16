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        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:03
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        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Aydın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Okul'un cenazesi merkez Bağlar ilçesine getirildi.

        Yeniköy Mezarlığı'na götürülen cenaze, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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