Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde, Mehmet Ç'nin (31) kullandığı 38 EM 419 plakalı otomobil ile Recep A. (54) idaresindeki 35 JA 216 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Veysi A. (43), Mehmet A. (21) ve Mustafa K. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyar...
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyar...
        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de topr...
        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de topr...
        Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...
        Doğu ve Güneydoğu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikler...
        Doğu ve Güneydoğu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikler...
        Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü