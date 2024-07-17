Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ve türevi, 70 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:15 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ve türevi, 70 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli "Kıvılcım" adı ile operasyon gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında takibe alınan ve durdurulan araçta arama yapan ekipler, normal şartlarda sulu yemek bulunan kapalı bölümde 200 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

        Bir şüphelinin kargo kolisine yasal yük görüntüsü vererek uyuşturucu yerleştirdiğini tespit eden ekipler, TV ünitesi görünümünde olan kargo gönderisindeki gizli bölmede 60 kilogram esrar buldu.

        Operasyonda 70 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirilirken, bunun kentte bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

        Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda toplam 500 kilogram esrar ve türevi, muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para ele geçirildi.

        Şüphelilerin uyuşturucu madde siparişinde, güvercin, serçe, keklik, kumru gibi kuş isimleri ile şifreli konuştuğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 10'u adli kontrol hükümlerince olmak üzere 15'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığ...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığ...
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yar...
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yar...
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyar...
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Diyar...
        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de topr...
        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de topr...
        Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...
        Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...