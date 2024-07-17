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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 7. Kolordu Komutanlığı ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ve 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:22
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 7. Kolordu Komutanlığı ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ve 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, göreve başlaması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Tümgeneral Ünsal ve Tuğgeneral Kayapınar'a iade-i ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerinde şeref defterini imzalayan Zorluoğlu, Ünsal ve Kayapınar'a çalışmalarında başarılar diledi.

        Ünsal ve Kayapınar da ziyaretinden dolayı Zorluoğlu'na teşekkür etti.

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