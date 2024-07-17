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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretleri

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:29
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretleri
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, çocuk doktoru Prof. Dr. Abdurrahman Önen ve Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Eski Genel Müdürü Ali Tekataş, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, kurum müdürleri, Vali Zorluoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Vali Zorluoğlu, yapılan ziyaretlerin, iş birliği ve Diyarbakır'ın gelişimine katkı sağlaması bakımından önem taşıdığını belirtti.

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