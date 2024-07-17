Yangın mağdurları için "psikososyal destek ekipleri" devrede

ÖMER YASİN ERGİN-HALİL İBRAHİM SİNCAR - Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangından etkilenen afetzedeleri evlerinde ziyaret eden uzmanlar, psikolojik destek veriyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen mahallelerde yangının neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır ve Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince oluşturulan psikososyal destek ekipleri de ilk günden itibaren iki ilde yangından etkilenen 7'den 70'e her yaştan afetzede ile görüşmeler yapıyor.

Afette hayatını kaybeden vatandaşların yakınları başta olmak üzere tüm yangın mağdurlarını tek tek evlerinde ziyaret eden uzmanlar bugüne kadar çocuk, kadın, yaşlı yüzlerce kişiye psikososyal destek sundu.