Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 135 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 25 bin 500 kök skunk ve 135 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Birlik Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.