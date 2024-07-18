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        Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 135 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 25 bin 500 kök skunk ve 135 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:21
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        Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 135 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 25 bin 500 kök skunk ve 135 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Birlik Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 25 bin 500 kök skunk, 126 kilo 500 gram kubar ve 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ele geçirilen kenevir ve skunk alınan numunelerin ardından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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