Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

Denetlenen 2003 aracın 593'üne farklı madde ihlallerinden toplamda 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca denetimler gerçekleştirildi.

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