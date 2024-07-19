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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:13
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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 24 şüpheli yakalandı, 40 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, bıçak, çalıntı motosiklet, 125,95 gram esrar, 212 kilo 818 gram kaçak tütün ele geçirildi.

        Denetlenen 2003 aracın 593'üne farklı madde ihlallerinden toplamda 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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