Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina yıkım esnasında çöktü
Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 9 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.
Daha önce vatandaşların tahliye edildiği binada yıkım kararı verildi.
İş makinesiyle yıkım çalışması sürerken binada çökme meydana geldi.
Binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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