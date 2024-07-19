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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina yıkım esnasında çöktü

        Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:37
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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina yıkım esnasında çöktü
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        Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 9 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

        Daha önce vatandaşların tahliye edildiği binada yıkım kararı verildi.

        İş makinesiyle yıkım çalışması sürerken binada çökme meydana geldi.

        Binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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