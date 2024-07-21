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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:12
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ABS 546 plakalı otomobil kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.

        Kazada, H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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