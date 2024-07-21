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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:47
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ABS 546 plakalı otomobil kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkara yol kenarına devrildi.

        Kazada, H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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