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        Diyarbakır'da 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:41
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        Diyarbakır'da 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Kutlu ve Damar mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 170 bin 500 kök kenevir ile 52 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kenevirler, alınan numunenin ardından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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