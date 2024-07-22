Diyarbakır'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Merkez Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında, S.E'nin kullandığı 06 DY 8821 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 21 ABS 594 plakalı tır çarpıştı.

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