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        Diyarbakır'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:55
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        Diyarbakır'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında, S.E'nin kullandığı 06 DY 8821 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 21 ABS 594 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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