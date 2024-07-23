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        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:27
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        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 ABR 820 plakalı otomobil, kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Mehmet S. idaresindeki 23 ET 622 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada, her iki araçtaki 16 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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