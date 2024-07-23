Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 ABR 820 plakalı otomobil, kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Mehmet S. idaresindeki 23 ET 622 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, her iki araçtaki 16 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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