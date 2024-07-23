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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:24
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Basının bilgi akışını sağlayarak toplumu doğru şekilde yönlendirmesi ve kamuoyunu aydınlatması büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğü aynı zamanda ifade hürriyetinin en temel göstergelerinden biridir. Sansür ve benzeri kısıtlamaların olmadığı, basının özgürce görevini yerine getirebildiği bir ortam, toplumsal gelişmişliğin de bir ölçütüdür. Bu çerçevede vazife ifa eden ulusal ve yerel basınımız, gerek ülkemizin gerekse Diyarbakır’ımızın her alanda gelişmesine de katkı yapmaktadır. Bu vesileyle, mesleğini özveriyle icra eden, çalışmalarında toplumun menfaatlerini ve kişi haklarını gözeten tüm basın mensuplarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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