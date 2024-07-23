Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Araç daha sonra karşı yönden gelen, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEK 652 ve 33 NPR 34 plakalı otomobillerle çarpıştı.

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