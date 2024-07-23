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        Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:12
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        Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AN 360 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kantar Köprülü Kavşağı altında kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

        Araç daha sonra karşı yönden gelen, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEK 652 ve 33 NPR 34 plakalı otomobillerle çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tek yönden araç geçişine izin verilen yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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