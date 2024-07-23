Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde kimlikleri henüz öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

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