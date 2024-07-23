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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:59
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde kimlikleri henüz öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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