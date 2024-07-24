Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik, Mardin'de hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığını duyurdu

        Dicle Elektrik tarafından Mardin'in Derik ilçesinde hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik, Mardin'de hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığını duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik tarafından Mardin'in Derik ilçesinde hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığı belirtildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik'in Mardin'de başlatılan çalışmayla borcunu ödemeyen abonelerin aldığı hizmeti sonlandırdığı, kaçak kurulan trafoları toplattığı ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafolarını da "İcra Müdürlüğü" kararıyla muhafaza altına aldığı bildirildi.

        Ekiplerin bölgede 2 milyonu aşkın abonenin hakkını korumak için kaçak tüketimle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "(Ekipler) Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucu tespit ettikleri kaçak trafoların tamamına el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye daha önce müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen 97 hacizli ve abonesiz trafo, 22 Temmuz'da güvenlik güçlerinin eşliğinde toplandı." ifadeleri kullanıldı.

        Jandarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 118 personel, 2 vinç, 3 kamyon, kepçe, 10 platform ve 30 binek araçla kontroller gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitlere göre borcu bulunan ve tüm uyarılara rağmen herhangi bir ödeme girişiminde bulunmayan tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesildiği kaydedildi.

        Mardin'de sadece bir gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmada yıllık yaklaşık 90 milyon lira tutarında kaçak tüketimin önüne geçileceği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Enerji şebekesi ve ülke ekonomisine ciddi zarar veren trafolardaki bir günlük kayıt dışı kullanım, 23 bin abonenin bir aylık enerji kullanımına tekabül ediyor. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar sürdürülecek. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgedeki kaçak tüketim önemli ölçüde azaldı. Kaçak kullanımdan olumsuz etkilenen vatandaşlar söz konusu çalışmalardan memnun. Operasyonlar sırasında bazı çalışma arkadaşlarımız saldırılara maruz kaldı. Kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarına destek sağlayan adli ve idari makamlar ile güvenlik birimlerine teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yol...
        3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yol...
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mes...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mes...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta i...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta i...