Dicle Elektrik, Mardin'de hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığını duyurdu

Dicle Elektrik tarafından Mardin'in Derik ilçesinde hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik'in Mardin'de başlatılan çalışmayla borcunu ödemeyen abonelerin aldığı hizmeti sonlandırdığı, kaçak kurulan trafoları toplattığı ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafolarını da "İcra Müdürlüğü" kararıyla muhafaza altına aldığı bildirildi.

Ekiplerin bölgede 2 milyonu aşkın abonenin hakkını korumak için kaçak tüketimle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "(Ekipler) Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucu tespit ettikleri kaçak trafoların tamamına el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye daha önce müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen 97 hacizli ve abonesiz trafo, 22 Temmuz'da güvenlik güçlerinin eşliğinde toplandı." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 118 personel, 2 vinç, 3 kamyon, kepçe, 10 platform ve 30 binek araçla kontroller gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitlere göre borcu bulunan ve tüm uyarılara rağmen herhangi bir ödeme girişiminde bulunmayan tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesildiği kaydedildi.

Mardin'de sadece bir gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmada yıllık yaklaşık 90 milyon lira tutarında kaçak tüketimin önüne geçileceği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: