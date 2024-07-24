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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, kentte gazetecilerle bir araya geldi

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:45
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, kentte gazetecilerle bir araya geldi
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Öğretmenevinde kentin sorunları ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler üzerine istişarelerde bulunmak ve tanışmak için basın mensuplarıyla buluştu.

        Diyarbakır'a Vali olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Şehrin paydaşlarıyla, şehrin gerçek sahipleriyle sağlıklı bir iletişim ortamı ve zemini oluşturarak bizden önce yapılan hizmetleri daha da ileriye taşıyacak çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Sanayi, tarımsal üretim, tarih, kültür ve turizm alanlarında şehrimizde ciddi bir potansiyel var. Bu alanlarda yatırım ve istihdamı artıracak çalışmalara ve projelere ağırlık vereceğiz.

        Kurumların birlikte çalışma kültürü çok önemli. Mesele aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Sorunların çözümü için pozitif yaklaşım ve diyalog kurmak önemli. 'Soruna yakın olan çözüme de yakındır' inancıyla ortak aklı ve istişareyi öne çıkaran bir anlayış içerisinde olacağız. Bütün meselelerin çözümü, taraflarıyla yapılacak müzakere ve diyaloglarla mümkün. Bizim de stratejimiz bu olacak. Kentin bütün dinamikleriyle diyalog içinde olacağız, birlikte elbirliğiyle çözüm üreteceğiz."

        Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) sağlanan istihdama değinen Zorluoğlu, "Potansiyelimizin daha büyük bir kısmı duruyor. Onu nasıl değerlendireceğiz ayrıca konuşmak lazım. Biraz bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Şehrin artık pozitif gündemlerle yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

        Vali Zorluoğlu, basın mensuplarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Sema Kaplan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İsmail Demirtaş, Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Hasan Kutay, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, ulusal haber ajansları, televizyon ve gazetelerin bölge müdürleri, yerel gazetelerin temsilcileri ile basın ilan kurumundan ilan alan internet haber sitelerinin yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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