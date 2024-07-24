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        Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu

        Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:48
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        Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu
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        Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'da trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulum çalışmalarının tamamlandığı, bu kapsamda il merkezi ve ilçe bağlantı yollarında 8 Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulumu yapıldığı belirtildi.

        25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belirtilen yollarda, belirlenen hız limitlerine riayet edilmesinin gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için bu konuya hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

        Açıklamada, sistemin uygulanacağı yollarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

        "Diyarbakır-Siverek: 69 km - Hız Sınırı 110 km/saat, Diyarbakır-Ergani: 42 km - Hız Sınırı 110 km/saat, Diyarbakır-Silvan: 64 km - Hız Sınırı 110 km/saat, Diyarbakır-Çınar: 17 km - Hız Sınırı 110 km/saat, Çınar-Mardin: 51 km - Hız Sınırı 110 km/saat, Urfa Bulvarı (Kadın Doğum Kavşağı - Seyrantepe Kavşağı): 5,3 km - Hız Sınırı 82 km/saat, Elazığ Bulvarı (Öğretmenevi - Fuar Alanı): 5,6 km - Hız Sınırı 82 km/saat, Silvan Yolu (Seyrantepe Kavşağı - Kent Ormanı): 4 km - Hız Sınırı 82 km/saat. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz.

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