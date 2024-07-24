Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu

Diyarbakır'da 8 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'da trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulum çalışmalarının tamamlandığı, bu kapsamda il merkezi ve ilçe bağlantı yollarında 8 Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulumu yapıldığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belirtilen yollarda, belirlenen hız limitlerine riayet edilmesinin gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için bu konuya hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.