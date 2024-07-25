Diyarbakır'da 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir ve 203 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk ve 203 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı Güldiken Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.