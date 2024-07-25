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        Diyarbakır'da park halindeki 2 araç yandı

        Diyarbakır'da park halindeki iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:39
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        Diyarbakır'da park halindeki 2 araç yandı
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        Diyarbakır'da park halindeki iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Leylek 1. Sokak'ta sahibi yurt dışında olduğu belirtilen park halindeki 21 ADR 812 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Otomobilde meydana gelen patlama nedeniyle alevler önünde park halinde bulunan ve aynı kişiye ait olduğu öğrenilen 21 ADS 184 plakalı minibüse sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Mahallede yaşayan Hasan Ers, gazetecilere, yanan araçların 2 yıldır burada park halinde olduğunu ve kapılarının açık olduğunu ileri sürdü.

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