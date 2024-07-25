Diyarbakır'da park halindeki 2 araç yandı

Mahallede yaşayan Hasan Ers, gazetecilere, yanan araçların 2 yıldır burada park halinde olduğunu ve kapılarının açık olduğunu ileri sürdü.

Otomobilde meydana gelen patlama nedeniyle alevler önünde park halinde bulunan ve aynı kişiye ait olduğu öğrenilen 21 ADS 184 plakalı minibüse sıçradı.

Merkez Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Leylek 1. Sokak'ta sahibi yurt dışında olduğu belirtilen park halindeki 21 ADR 812 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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