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        Diyarbakır'da iş yerine ateş açılmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan, 3 kişinin tutuklandığı soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:31
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        Diyarbakır'da iş yerine ateş açılmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan, 3 kişinin tutuklandığı soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Cami Kebir Mahallesi'nde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine 11 Temmuz'da silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "Topuz" adı verilen operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine 11 Temmuz'da silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatılmış, V.G, U.Y. ve G.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Zanlılardan V.G'nin söz konusu iş yerinin sahiplerini daha önce "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddiasıyla tehdit ettiği belirlenmişti.

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