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        Diyarbakır'da sağlıkçılardan doktorun darbedilmesine tepki

        Diyarbakır'da sağlıkçılar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Pelin Değirmenci Ayçiçek'in dün bir hasta ve yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:08
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        Diyarbakır'da sağlıkçılardan doktorun darbedilmesine tepki
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        Diyarbakır'da sağlıkçılar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Pelin Değirmenci Ayçiçek'in dün bir hasta ve yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar adına açıklama yapan Hekim Birliği Sendikası İl Temsilcisi Dr. Kemal Noyan, dün saldırıya uğrayan Ayçiçek'e destek olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Hekimlerin ömürlerini insanlığa adadığını, toplum sağlığı için hayatını feda ettiğini belirten Noyan, şöyle dedi:

        "Salgın döneminde, tüm dünyanın ayakta alkışladığı hekimlere savaşta düşman bile dokunmazken, barışta kendi vatandaşlarımız tarafından uygulanan şiddeti anlamıyoruz, anlamakta istemiyoruz. Sağlık çalışanına uygulanan şiddet insanlığa karşı uygulanan suçlar kapsamına alınması gerekir. Sağlık çalışanlarını şiddete karşı koruyacak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekir."

        Noyan, Ayçiçek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukuki ve manevi olarak da her zaman kendisinin yanında olacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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