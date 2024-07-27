Para tekvandoyla engelini unutuyor

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da doğuştan sağ kolunda ve sol elinde engel bulunan Süleyman Metin, tanıştığı para tekvando sayesinde adını dünyaya duyurmak istiyor.

Engelinden dolayı yıllarca içine kapanık hayat süren 14 yaşındaki Metin, sosyalleşmesi ve özgüven kazanması için ailesinin teşvikiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tekvando kursuna kayıt yaptırdı.

İki yıldır engeline rağmen antrenmanları aksatmayan Metin, bu spor branşı sayesinde hayata daha sıkı bağlandı.

Metin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tekvando antrenörlerinden İbrahim Ergün ile Türkiye ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

- "Engelli olduğumu düşünmüyorum" Süleyman Metin, AA muhabirine, 2 yıldır para tekvando yaptığını, arkadaşlarıyla bir arada antrenman yaparak sosyalleştiğini belirtti. Metin, "Artık içime kapanık değilim, sosyalleştim. Engel tanımıyorum. Antrenmanlarımı hiç kaçırmıyorum. 2 yıl sonra Türk bayrağımızı engel tanımadan göklerde dalgalandırmak istiyorum. Engelli olanlar içine kapanmasın, sosyalleşsinler ve sporla ilgilensinler. Engelli olduğumu düşünmüyorum. Tekvandoya gelerek engelimi unuttum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

- "Antrenmanlarda yüksek performans sergiliyor" Antrenörü İbrahim Ergün ise Süleyman Metin'in 2 yıl sonra yaşı tuttuğu zaman Türkiye şampiyonasına katılacağını belirtti. Metin'in burada elde edeceği derecelerle uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanacağını ifade eden Ergün, "Sporcumuzun antrenmanlara geldikten sonra içine kapanıklığı geçti, arkadaşlık ilişkileri gelişti. Şimdiden birincilik kürsüsünde kendisini görüyor. Antrenmanlarda yüksek performans sergiliyor. İlerleyen süreçte güzel yerlere geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.