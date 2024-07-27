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        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:52
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        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltılan ve yıkım kararı bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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