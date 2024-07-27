"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin kentin turizmini canlandırması hedefleniyor

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı.

Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Diyarbakır Ekspresi"nin ABD'de yayımlanan Time dergisinin "2024 Yılı Dünyanın En Harika Yerleri (The World's Greatest Places Of 2024)" özel sayısında 100 destinasyon arasında gösterilmesi de kentte heyecanla karşılandı.

- "Yabancı turist sayımızın artacağına inanıyoruz" Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, AA muhabirine, Diyarbakır Turistik Ekspresi'nin 19 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ve destekleriyle bölgede seferlerine başladığını, çok büyük ilgi ve teveccüh gördüğünü söyledi. "Trenimiz 1051 kilometrelik mesafe katederek Ankara'dan cuma kalkışlı, pazar günü de Diyarbakır'dan Ankara'ya kalkışlı turistik seferlere başladı. Gelen misafirlerimiz bölgemizin gastronomisine şahit oluyorlar. Diyarbakır'ımızın özellikle kültürel, turistik, gezilip görülmesi gereken yerlerini gezdiriyoruz." diyen Genç, gelen turistlere refakat ettiklerini belirtti.

Genç, bunun bölge ekonomisine, bölgenin turizmine çok ciddi bir ivme kazandırdığını dile getirdi. Geçen sene Diyarbakır'da 1 milyon 253 bin yerli ve yabancı misafir ağırladıklarını, bu sene hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu ifade eden Genç, "Time dergisinin ilk 100 nokta arasına Diyarbakır'ımızı da almasından sonra özellikle yabancı turist sayımızın hızlı bir şekilde artacağına inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı Valilik bünyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da büyük destekleri var. İnşallah yerli yabancı turist sayımızı artıracağız." diye konuştu.

- "Bölgemizin turizminin canlanması noktasında ümitliyiz" Bunun önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Genç, tanıtıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Genç, şunları söyledi: "Dünyadaki bütün ülkelerde bir seyahate çıkılacağı zaman orada destinasyonlara bakılır. Özellikle Time gibi dergilere ve dünyada önde gelen seyahat turizm acentelerin destinasyonlarına bakılır. İlk 100'de dünyada gezilip görülmesi gereken yerlerin listesinde olmak bizim için ciddi anlamda bir avantaj oluşturur. Bölgemizin turizminin canlanması noktasında ümitliyiz ve son derece sevinçliyiz. İlimize hayırlara vesile olur inşallah."