Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:09 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 59 ABD 340 plakalı otomobil ile A.Ü'nün kullandığı 73 AAK 443 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

        Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"

        Benzer Haberler

        "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin kentin turizmini canlandırması hedefleniy...
        "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin kentin turizmini canlandırması hedefleniy...
        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da boş binanın çatısı yandı
        Diyarbakır'da boş binanın çatısı yandı
        Para tekvandoyla engelini unutuyor
        Para tekvandoyla engelini unutuyor
        Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi
        Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi
        Diyarbakır'da Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
        Diyarbakır'da Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu