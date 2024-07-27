Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 59 ABD 340 plakalı otomobil ile A.Ü'nün kullandığı 73 AAK 443 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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