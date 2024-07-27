Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 59 ABD 340 plakalı otomobil ile A.Ü'nün kullandığı 73 AAK 443 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.
Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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