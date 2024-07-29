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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:51
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        V.S'nin kullandığı 06 BUH 728 plakalı otomobil, kırsal Höyükdibi Mahallesi mevkisinde, V.E'nin idaresindeki 63 ABL 410 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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