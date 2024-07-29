Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.S'nin kullandığı 06 BUH 728 plakalı otomobil, kırsal Höyükdibi Mahallesi mevkisinde, V.E'nin idaresindeki 63 ABL 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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