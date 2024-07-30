Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

        Kadınların da karıştığı kavgada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 285 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 285 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 98'i ayakta olan tarihi burçlara Türkiye ve Kıbrıs'taki kentl...
        Diyarbakır'da 98'i ayakta olan tarihi burçlara Türkiye ve Kıbrıs'taki kentl...
        Diyarbakır'da bahçe yangını; 4 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da bahçe yangını; 4 kişi dumandan etkilendi
        Saman yüklü TIR seyir halindeyken yandı; alevler tarlaya sıçradı
        Saman yüklü TIR seyir halindeyken yandı; alevler tarlaya sıçradı
        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı