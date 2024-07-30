Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları

BESTAMİ BODRUK/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltan sıcaklarında "serin" rota arayışında olanlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Mardin'deki Beyazsu mesire alanını tercih ediyor.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı, denizi olmayan bölge illerinde serinlemek isteyenler, su kaynaklarının bulunduğu doğal güzellikleri tercih ediyor.

Kaplıcaları, peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle ilgi gören Çermik, Sinek Çayı ve Kanyonu ile sıcak havada serinlemek isteyenlerin gözdesi durumunda bulunuyor.

Çevre illerde deniz olmadığı için soğuk su kaynaklarından Sinek Çayı'na ilginin yüksek olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, "Su doğal haliyle dağdan çıkmakta. Kanyon boyunca söğüt ve çınar ağaçlarının altında insanlar serinliyor. Hafta sonları büyük yoğunluk oluşuyor. Araç ve insan trafiği çok yoğun. Sıcaktan bunalanlar burayı tercih ediyor." dedi.

Mardin'den eşi ve çocuklarıyla Sinek Çayı'na gelen Çiğdem Akdağ, yaz tatilinde burada serinlemek istediklerini ifade etti.

Akdağ, "Denize gitme şansımız çok olmuyor. Çocukları Sinek Çayı'na getirdik. Burada yüzsünler, balık tutsunlar. İnsanlara burayı tavsiye ederim, gelsinler, temiz havası var. Su derinliği olmadığı için korkulacak bir şey yok. Çocuklar gönüllerince yüzüp eğlenebiliyor." diye konuştu.

Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla gelen Cihan Demirhan da Sinek Çayı'nın serinlemek için elverişli bir yer olduğunu belirterek, "Bu serinliği hissetmek, sıcaklardan bir nebze olsun kurtulmak ve nefes almak için Sinek Çayı'nı tercih ediyoruz." dedi.