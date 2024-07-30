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        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları

        BESTAMİ BODRUK/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltan sıcaklarında "serin" rota arayışında olanlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Mardin'deki Beyazsu mesire alanını tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:09
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        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları
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        BESTAMİ BODRUK/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltan sıcaklarında "serin" rota arayışında olanlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Mardin'deki Beyazsu mesire alanını tercih ediyor.

        Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı, denizi olmayan bölge illerinde serinlemek isteyenler, su kaynaklarının bulunduğu doğal güzellikleri tercih ediyor.

        Kaplıcaları, peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle ilgi gören Çermik, Sinek Çayı ve Kanyonu ile sıcak havada serinlemek isteyenlerin gözdesi durumunda bulunuyor.

        - "Hafta sonları büyük yoğunluk oluşuyor"

        Sinek Çayı'nda işletmeci Nebi Karamehmetoğlu, AA muhabirine, sıcaklardan ve şehir hayatının yoğunluğundan bunalanların Çermik'e serinlemeye geldiğini söyledi.

        Karamehmetoğlu, Sinek Çayı'nın, Diyarbakır ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerden rağbet gördüğünü belirtti.

        Çevre illerde deniz olmadığı için soğuk su kaynaklarından Sinek Çayı'na ilginin yüksek olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, "Su doğal haliyle dağdan çıkmakta. Kanyon boyunca söğüt ve çınar ağaçlarının altında insanlar serinliyor. Hafta sonları büyük yoğunluk oluşuyor. Araç ve insan trafiği çok yoğun. Sıcaktan bunalanlar burayı tercih ediyor." dedi.

        Mardin'den eşi ve çocuklarıyla Sinek Çayı'na gelen Çiğdem Akdağ, yaz tatilinde burada serinlemek istediklerini ifade etti.

        Akdağ, "Denize gitme şansımız çok olmuyor. Çocukları Sinek Çayı'na getirdik. Burada yüzsünler, balık tutsunlar. İnsanlara burayı tavsiye ederim, gelsinler, temiz havası var. Su derinliği olmadığı için korkulacak bir şey yok. Çocuklar gönüllerince yüzüp eğlenebiliyor." diye konuştu.

        Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla gelen Cihan Demirhan da Sinek Çayı'nın serinlemek için elverişli bir yer olduğunu belirterek, "Bu serinliği hissetmek, sıcaklardan bir nebze olsun kurtulmak ve nefes almak için Sinek Çayı'nı tercih ediyoruz." dedi.

        - Mardin'deki Beyazsu da serinlemek isteyenlerin uğrak yeri

        Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Midyat'a 20, Nusaybin'e 25 kilometre uzaklıktaki, 100'den fazla tesisin bulunduğunu Beyazsu mesire alanı, yılın bu dönemi yoğun misafir ağırlıyor.

        Midyat'ın güneyinde kalan plato ve tepelerin eteğinden kaynağını alan, Nusaybin'e doğru akan Beyazsu Deresi kenarındaki tesislerde aileleriyle piknik yapanlar, doğanın eşsiz güzelliği içerisinde, akarsuyun içinde ve kenarında kurulan tahtlarda dinleniyor.

        Suya girerek ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda serinleyerek doğayla iç içe zaman geçirenler, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturuyor.

        - "40-45 derece sıcakta bölgemizde bir kaçış noktası"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

        Tarihi kentin en güzel destinasyon noktalarından birinin de Midyat ve Nusaybin'i birbirine bağlayan Beyazsu olduğunu dile getiren Gök, "Özellikle sıcaktan kaçan vatandaşlarımız için muhteşem bir dinlenme fırsatı sunuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin favori konaklama yerlerinden biri. 40-45 derece sıcakta bölgemizde bir kaçış noktası." ifadelerini kullandı.

        Gök, vatandaşların burada daha kaliteli ve sağlıklı hizmet alması için Valilik uhdesinde kurulan turizm denetim komisyonlarınca sık sık denetimler yapıldığını belirtti.

        Bir tesiste işletme müdürü Nebil Acar ise Beyazsu üzerinde mesire alanı olarak hizmet veren yaklaşık 130 restoran bulunduğunu bildirdi.

        Özellikle hafta sonlarının çok yoğunluk geçtiğine işaret eden Acar, suyun içindeki masalarda ziyaretçilerin serinleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

        Acar, hem yerli hem de yabancı turistlerin buraya ilgi gösterdiğini anlatarak, "Türkiye'de sayılı yerlerden biri. Serinlemek için çok güzel bir yer." dedi.

        İzmir'den kenti gezmeye gelen Cihan Yer, ilk kez geldikleri Beyazsu'ya hayran kaldıklarını söyledi.

        Serin bir ortamda keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Yer, burada sıcaklığın hissedilmediğini ifade etti.

        Yer, herkese bu güzellikleri görmelerini tavsiye etti.

        Mersin'den gelen Ayşe Selen Erkan, sıcak havada ailece suyun yanında olmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

        Gültekin Özer de ailece Güneydoğu turuna çıktıklarını, ziyaret ettikleri Mardin'de Beyazsu mesire alanını da görme fırsatı bulduklarını söyledi.

        Mardinli Lokman Özyılmaz ise sıcak havada her fırsatta soluğu Beyazsu'da aldıklarını anlatarak, "Dışarıda yanıyorsun, buraya kendini attığın zaman çok serinliyor, ferahlıyorsun. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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