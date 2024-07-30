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        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:08
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        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 21 BL 292 plakalı ambulans, Hayati Avşar Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Sürücü ve ambulanstaki iki sağlık personeli, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürüldü.

        Yangında, ambulansta hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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