Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Karacadağ OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Karacadağ OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte Vali Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kacadağ OSB'nin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları, yer tahsisleri ve yer tahsis edilen yatırımcıların yatırım faaliyetleri ele alındı.

        Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, Vali yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Murat Yıldız ve Ömer Coşkun ile OSB Müdürü Mehmet Özel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu; tepkiler üzerin...
        Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu; tepkiler üzerin...
        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü
        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
        Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında 1 kadın öldü, 2'si ağır 6 yar...
        Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında 1 kadın öldü, 2'si ağır 6 yar...
        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları
        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları