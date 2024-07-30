Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

        Barış Mahallesi'nde baş ağrısı şikayeti bulunan kişi için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

        Belirtilen adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaya evinde müdahale edilmek istenmesi üzerine yakınları hastanın hastaneye götürülmesini isteyerek sağlık ekibine bıçak ve şişeyle saldırdı.

        Olayda, sağlık ekibinden Z.B. ve E.T. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hasta yakınlarının buz şişeleri ve bıçakla saldırdığı 2 sağlı...
        Diyarbakır'da hasta yakınlarının buz şişeleri ve bıçakla saldırdığı 2 sağlı...
        Diyarbakır'da Karacadağ OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da Karacadağ OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu; tepkiler üzerin...
        Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu; tepkiler üzerin...
        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü
        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü