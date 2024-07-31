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        Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağı haberlerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağına ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:06
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        Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağı haberlerine ilişkin açıklama
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        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağına ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, medyada, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağına dair yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

        Ergani Devlet Hastanesinde birinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesinin, ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak daha kapsamlı hale getirilerek, hasta sevkini azaltmaya ve yoğun bakım vasfını artırmaya dair bir proje yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, henüz başlanmayan tadilatın peyderpey yapılacağı, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin hasta kabulüne devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca il merkezindeki yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk edilmesi gereken hastaların transferinin sağlanması amacıyla Ergani Devlet Hastanesine transport kuvöz olan ambulans tahsis edildiği kaydedildi.

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