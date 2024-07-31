Diyarbakır'da "Turizm polisi" göreve başladı

"Medeniyetler kenti" Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, onlara rehberlik hizmeti sunmaları için "Turizm polisi" göreve başladı.

33 medeniyete ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte turizm polislerinin görev yapması için İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye gelen yerli ve yabancı turistleri karşılayan ekipler, turistlere hem güvenlik hem de rehberlik hizmeti sundu.

İlk etapta 16 polis memuru, hem yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayacak hem de gerektiğinde onlara rehberlik hizmeti sunacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünce kentin tarihi ve kültürel mekanlarında hizmet sunması için İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen polisler görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimiyle güzide bir şehir olduğunu belirterek, son yıllarda yakalanan huzur ve güven ortamı sayesinde turizmde sağlanan gelişmeleri gördüklerini söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak bu hizmete katkı sunmak için ülkede sadece 6 ilde bulunan turizm polisi uygulamasını Diyarbakır'da da başlattıklarını belirten Kaya, şu an için 16 polisin bu alanda görevlendirildiğini ifade etti.

Kaya, Diyarbakır'ın kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir kent olduğunu, Batı illerinden çok fazla turistin kenti ziyaret ettiğini dile getirerek, onlara daha kaliteli güvenlik hizmeti vermek adına bu girişimde bulunduklarını anlattı.