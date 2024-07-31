Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde geçen yıl haziran ayında açılışı yapılan Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 12 diş hekimiyle ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günde ortalama 450 kişinin muayene olduğu Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ilk yılında 85 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiği belirtildi.

Merkezin, Ergani'nin yanı sıra Çermik, Çüngüş, Eğil, Dicle ve Hazro ilçeleri ile Elazığ'ın Maden ve Kovancılar ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: