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        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 180 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:08
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        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 180 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 175 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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