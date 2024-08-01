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        Diyarbakır'da doğumhane servisi yenilendi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ek hizmet binasındaki doğumhane servisi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:56
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        Diyarbakır'da doğumhane servisi yenilendi
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ek hizmet binasındaki doğumhane servisi yenilendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ek hizmet binasında yılda yaklaşık 17 bin canlı doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

        Hastaların kalite standartlarına uygun sağlık hizmetine ulaşarak tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak amacıyla doğumhane servisinin tümüyle yenilendiği ifade edilen açıklamada, 14 yataklı travay-doğum-lahusa (TDL) servisinin içerisinde acil durumlar için de bir ameliyathanenin hizmete sunulduğu bildirildi.

        Yenileme sonrası doğum yapmak için hastaneye başvuran hastaların takipleri ve doğumlarının tek kişilik odalarda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mahremiyete uygun şartların sağlandığı, ayrıca doğum sonrası anneyle bebeğin aynı odada kalmaları için gerekli koşulların sağlandığı TDL servisi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Anne ve bebek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ünitede, 7/24 ihtiyaçlara cevap verilmektedir. Doğum sonrası yenidoğan ve anne arasındaki tensel temasın sağlandığı yenilenen doğum ünitesinde uzman personel tarafından uygulamalı eğitimlerle emzirme danışmanlığı hizmeti de verilmektedir. Bu hizmet sayesinde özellikle ilk doğumunu gerçekleştiren annelerin psikolojik olarak daha iyi hissetmeleri ve bebeklerinin bakımı konusunda özgüvenleri sağlanmakta, bu da bebeğin sağlık ve huzuru ile ilgili pozitif etki oluşturmaktadır."

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