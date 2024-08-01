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        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:00
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        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice Küme Evleri mevkisinde M.T.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralardan M.T.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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