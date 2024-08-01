Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice Küme Evleri mevkisinde M.T.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralardan M.T.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.