Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, OSB'de faaliyet yürüten firmaların talepleri değerlendirildi, bölgenin mevcut durumu ve yapılması planlanan yeni projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, Tekstil İhtisas OSB'nin kent için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Söz konusu OSB'de şu an 6 bin civarında gencin çalıştığını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Bunların çoğu kadın çalışan. İlk etapta çalışan sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. OSB’miz hem istihdam hem de üretim bakımından ilimize büyük katkılar yapıyor. Bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Planlanan ve hayata geçirilecek projeler sayesinde tekstil sektöründe yeni yatırımları teşvik ederek ilimize ve bölgemize önemli bir ekonomik hareketlilik getireceğiz. Diyarbakır'ın bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmesi için sanayi alt yapımızı güçlendireceğiz. Birlikte çalışıp, birlikte üreteceğiz inşallah."